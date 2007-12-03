У порту Очаків із затонулої шхуни у море витекло дизельне пальне

1 грудня о 20.15 у порту Очаків (Миколаївська область) затонула кормою риболовецька шхуна.

Внаслідок витікання дизельного пального на поверхні води утворилася масляна плівка на площі близько 150 квадратних метрів, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

О 7.00 неділі кормова частина судна була піднята та закріплена над водою для проведення ремонту. Працівниками порту встановлені 250 метрів бонових загороджень. Розповсюдження плями немає. Триває збір нафтопродуктів з поверхні води.

Державною екологічною інспекцією північно-західного регіону Чорного моря проводиться розслідування.