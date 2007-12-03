Відбудеться презентація ГО “Київський міжнародний енергетичний клуб»

4 грудня 2007 року о 14:00 у готельному комплексі «Національний» за адресою: вул. Липська, 5, 3-й поверх, відбудуться установчі збори – презентація громадської організації – «Київський міжнародний енергетичний клуб» («Kyiv International Energy Club» ).

Відомі політики, бізнесмени та фахівці енергетичної галузі об’єднуються в громадську організацію заради сприяння вирішенню існуючих перед Україною завдань у сфері енергетики: енергопостачання, енергозбереження, енергоефективності, зменшення впливів на екологію, в інших важливих питаннях.

Під час підписання установчих документів будуть присутні посли ряду країн, представники виконавчої та представницької влади України, топ-менеджери корпорацій у сфери ПЕК, журналісти.

Детальніша інформація за телефоном: 8-097 443-44-11 (Ельхан Нуріев)