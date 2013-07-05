Металурги США просять накласти антидемпінгове мито на українські труби

Американські виробники сталевих труб, серед яких сталевий гігант U.S. Steel Corp, подали до Комісії петицію, в якій просять розслідувати імпорт деяких категорій труб, що використовуються в основному в нафтовій і газовій промисловості, з України, Індії, Філіппін, Саудівської Аравії, Південної Кореї, Тайваню, Таїланду, Туреччини, В'єтнаму.

"Незалежно від того, пройдуть заходи чи ні, це дуже швидко вплине на ринок, оскільки люди дуже стурбовані, і, ймовірно, вони не імпортуватимуть матеріал з цих дев'яти країн з наступного місяця", - цитує Reuters трейдера сталі із США.

Імпортери у свою чергу розкритикували клопотання, подане до Комісії з міжнародної торгівлі.

"Ми вважаємо, що ця масова заявка є надмірною і необгрунтованою, вона заважатиме ринку нафтогазового буріння", – наводиться цитата Американського інституту міжнародної торгівлі сталлю, що представляє імпортерів і експортерів сталі.

Довідка УНІАН. Імпорт нафтогазопромислових труб з дев'яти країн, які згадуються в клопотанні, подвоївся за останні кілька років майже до 1,8 мільйонів тонн, що становить близько 63% трубного ринку США минулого року згідно з даними Американського інституту заліза і сталі.

Металурги із США торік активізували зусилля проти зростання імпорту сталі, оскільки падіння світових цін на сталь спровокувало виробників, особливо в країнах, що розвиваються, агресивніше збувати продукцію в США.

У березні сталеливарні компанії США закликали Конгрес і Білий дім вжити заходів проти імпорту сталі з Китаю за допомогою реформування торговельного законодавства.

За п'ять місяців 2013 року українські виробники, за даними Держстату, скоротили виробництво сталевих труб і профілів порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 24,2% до 788 тис. тонн.