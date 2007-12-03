Ющенко: ми починаємо підготовку фахівців з мови жестів
19:47, 03 грудня 2007Суспільство
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Президент дав доручення міністерству
Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Міністерству освіти і науки з 1 вересня 2008 року розпочати підготовку фахівців - сурдоперекладачів.
Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Президент дав міністру освіти і науки Станіславу НІКОЛАЄНКУ сьогодні на Всеукраїнській нараді "Безбар’єрна Україна".
"У системі вищої освіти ми повинні дати відповідь, що, починаючи з вересня наступного року, ми починаємо підготовку фахівців з мови жестів", - заявив В.ЮЩЕНКО.
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