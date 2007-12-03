Щоб об`єднати небо над Україною та Євросоюзом, потрібно три роки

Україна розраховує підписати угоду з Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір до 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН. про це повідомив голова Державіаадміністрації України Анатолій КОЛЕСНИК сьогодні на прес-конференції за результатами проведення першого раунду переговорів щодо створення спільного авіаційного простору.

«Сьогодні почалися переговори, до яких ми йшли з 2005 року. Це поступальний процес, розрахований він не менш як на три роки», - сказав він.

За словами А.КОЛЕСНИКА, при цьому поступальний процес буде розбито на три етапи, і на кожному етапі здійснюватимуться певні процедури. Зокрема, Україна має привести своє законодавство до норм ЄС. Найголовніше, що необхідно зробити, зазначив він, це прийняти нову редакцію Повітряного кодексу. Як повідомив А.КОЛЕСНИК, це планується здійснити вже в 2008 році.

Він також зазначив, що угода передбачає абсолютно інший підхід до безпеки польотів, до регулювання повітряного руху, підвищується вимогливість до експлуатантів, до аеропортів, до обслуговування пасажирів.

За словами А.КОЛЕСНИКА, впродовж трьох років, за які передбачається підійти до створення єдиного авіаційного простору, українські авіакомпанії встигнуть підготуватися і будуть конкурентоспроможними. Основні українські перевізники вже готові до конкурентної боротьби, сказав він. При цьому А.КОЛЕСНИК назвав компанії МАУ і «АероСвіт».

А.КОЛЕСНИК повідомив, що в переговорах про створення єдиного авіапростору також братимуть участь авіаперевізники, представники аеропортів і авіаційної промисловості. За його словами, «чим більше учасників на ринку, тим дешевше квиток».

У свою чергу представник Генерального директората з енергетики і транспорту Єврокомісії Олів`є ОНІДІ зазначив, що угода передбачає поліпшення ситуації на авіаційному ринку і надасть авіакомпаніям більший потенціал до зростання.

«Ми слідуватимемо однаковим правилам в авіації, спільно переходитимемо до кращих стандартів», - сказав О.ОНІДІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, в Міністерстві транспорту і зв`язку України почався перший раунд переговорів з Європейським Союзом щодо укладення Угоди між Україною і ЄС про Спільний авіаційний простір.

У грудні 2006 року Європейська комісія одержала мандат на початок переговорів з Україною про створення єдиного авіаційного простору.

Раніше європейські авіакомпанії з категорії так званих "дешевих авіаліній" заявляли, що відкриють рейси до України тільки після того, як Київ приєднається до спільного авіаційного простору з ЄС. Разом з тим, українські компанії побоювалися створення єдиного авіапростору.

За словами президента Єврокомісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, від створення єдиного ринку у сфері авіації виграють і Україна, і ЄС. Окрім цього, істотні переваги одержать представники авіаційної промисловості і пасажири, але спочатку Україна має привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими стандартами і реалізувати велику частину європейських законодавчих актів щодо авіації.

Наступним кроком стане справжня інтеграція української авіації у відповідні європейські авіаструктури.

В Європі вважають, що Україна є важливим партнером для Брюсселя, оскільки має власне виробництво літаків і великий туристичний потенціал.

Угода з Києвом про "відкрите небо" стане наступним етапом на шляху створення єдиного авіаційного простору між ЄС і його сусідами. Цієї мети Брюссель прагне досягти до 2010 року.