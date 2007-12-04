Новорічний будиночок у Карпатах обійдеться в 500 у.о.

Зняти будиночок на новорічну ніч в Карпатах вже практично неможливо. В середньому карпатський будиночок на Новий рік обійдеться до 500 доларів, пише газета "Дело".

Знайти будинок в Карпатах за місяць до Нового року — завдання непросте. З десятків оголошень вільними виявилися лише декілька особняків. Кореспонденти вирішили дізнатися, скільки коштує саме приватний будинок, не зачіпаючи пропозиції приватних пансіонатів і готелів. Власники вже зданих будинків дбайливо попереджали: наступного разу звертайтеся в жовтні, тоді зможете вибирати, чого душа забажає.

Судячи з оголошень і розповідей ріелторів, вибирати дійсно є з чого. Правда, більшість пропозицій — це все-таки не будинок «під ключ», а щось подібне до міні-готелів. Власники приватних будинків здають 1-2 поверхи, на кожному з яких може бути по декілька кімнат. У розпорядженні гостей є кухня, їдальня, окремий санвузол. У оголошеннях значаться ціни в середньому від 10 до 25 доларів з людини. Тобто компанія з 8-10 чоловік може зняти будинок з господарями за 100-250 доларів в добу. Але нас попередили, що з 28 грудня по 11 січня вартість підвищується майже в два рази — до 30-45 доларів з людини в добу. Тобто новорічні канікули в такому будинку коштуватимуть до 500 доларів в добу на компанію з 10 чоловік. Як правило, в цю вартість включено і харчування. Якщо ні, то дворазове харчування коштує 40-60 гривень на добу.

У приватній фірмі, що займається орендою котеджів, було декілька вільних варіантів. У селі Паляниця, розташованому в 3 кілометрах від Буковеля, журналістам запропонували зняти будинок, розрахований на 8 спальних місць, за 225 гривень з людини на добу. У будинку ніяких надмірностей: «чистенько, затишно, добре опалюється, світло, газ, гаряча вода». При цьому на ділянці є і баня, яка входить у вартість оренди.

У київському офісі фірми запропонували орендувати двоповерховий котедж в тій самій Паляніці в гостиному дворі. На території — 16 котеджів, ресторан, сауна і баня.

У будинку є кухня, камінний зал і дві кімнати, супутникове телебачення. До речі, за додаткову плату можна забронювати місця в ресторані за 600 гривень з людини. Єдина незручність — це наявність так званих «новорічних і різдвяних» пакетів, тобто будинок здається на певну кількість днів. Такі нав`язані терміни пов`язані з небажанням господарів втрачати хоча б день, коли можна одержати з орендарів подвійну вартість. «Новорічний» пакет в «люксі» на 8 чоловік з 28 грудня по 3 січня коштує 3315 гривень з кожного (близько 470 гривень в день з людини). Стільки ж коштує «різдвяний» пакет — з 3 по 9 січня. При цьому, щоб забронювати пакет, потрібно сплатити в київському офісі компанії його повну вартість. «Ті, хто бронював місця наперед, платили менше, — розповіла співробітниця фірми. — Іноді люди приходять за заставою і знімають броню, спробуйте після 1 грудня подзвонити, можливо, будуть і інші варіанти».

Ще один варіант вдалося знайти в центрі міста Яремче. «Здаю будинок знайомого, так що без всяких комісій. Його орендарі відмовилися від броні, — розповідає автор оголошення, — а взагалі зараз вже нічого путнього не знайдеш». Спальних місць в цьому будинку 9. Вартість оренди всього 100 доларів в добу. У будинку одна велика кімната (вона ж зала) і спальня, великий передпокій, в якому також є двоспальний диван і крісло-ліжко, є телевізор, великий стіл і лавки до нього. У кухні — холодильник, газова плита, весь необхідний посуд. Обігрів газовий, а ось гарячої води і душу немає. «Гігієну підтримувати можна, — заспокоює жінка, — є таз, а воду можна нагрівати на плиті». До найближчих підйомників — Яблуницький перевал і Буковель — 18 і 34 кілометри відповідно.

Для любителів ергономічного екстриму знайшли зовсім вже економний варіант — за 50 гривень на добу з людини. Причому за компанію в 8 чоловік ще і знижку зробили, господар погодився здати будинок за 30 гривень з людини. За ці гроші журналістам запропонували хатинку на околиці сіла Пороги, відразу за будинком — ліс.

На відстані 15 кілометрів — невелика любительська траса з підйомником, до курорту Буковель — 70 кілометрів. У будинку, правда, немає зручностей, вода і туалет на вулиці, зате є піч і дрова, електроплитка і світло; всього 2 кімнати, кухня і передпокій, декілька ліжок. Інші господар обіцяв привезти до Нового року, але запевнив, що 8 чоловік помістяться.

Треба відмітити, що знайти будинок через агентства нерухомості Івано-Франківська і Львова досить складно. Немає таких баз і спеціального напряму, як добова оренда. Як розповіли ріелтори, найчастіше люди звертаються через друзів, знайомих, які вже відпочивали у когось з господарів і рекомендують, залишають телефони. В Інтернеті є чимало приватних оголошень, правда, починати шерстити простори Мережі у пошуках новорічного будинку журналістам рекомендували «трохи раніше».