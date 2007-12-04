Звягільський готувався викупити шахту

Ще півроку тому Юхим Звягільський зареєстрував в раді спеціальний законопроект, що дозволив би пільгову приватизацію підконтрольної йому шахти. Але тепер це підприємство можуть закрити.

Згідно з умовами договору оренди, держава щорічно одержувала від орендарів шахти ім. Засядька 7,2 мільйона гривень. На момент укладення угоди майновий комплекс шахти був оцінений в 250 мільйонів гривень.

З тих пір на шахті було побудовано, укомплектовано технікою і введено в експлуатацію дві нові лави. Окрім цього, було встановлено більше двох десятків установок по дегазуванню шахтних вироблень. Незалежна оцінка встановленого орендарями майна не проводилася. В той же час Юхим Звягільський заявив, що завдяки удосконаленням і модернізації зараз шахта коштує близько 1,25 мільярдів гривень. «Вартість основних фондів шахти підвищилася завдяки установці устаткування і іншим інвестиціям. У власності колективу (орендарів. — Ред.) тепер близько 80% шахти», — раніше заявляв Звягильській.

В той же час склад членів колективу орендарів шахти ім. А. Засядько — таємниця за сімома замками. Відомо тільки, що орендарями можуть бути теперішні або колишні працівники шахти, або їх спадкоємці. Договір оренди шахти зберігається в Донецькому відділенні ФДМ, але ознайомити з ним громадськість там відмовилися. Не захотіли говорити про склад орендарів і в профкомі шахти. В той же час в Незалежній профспілці гірників України стверджують, що не чули ні про одного рядового гірника, який одержав би прибуток від участі в товаристві орендарів шахти. «Товариство орендарів — це формальність. Вже давно всіма справами і грошима розпоряджається Юхим Звягільський», — вважає Михайло Волинець, голова НПГУ.

Довідка: Вуглевидобувне підприємство «Шахта ім. А.Ф. Засядька» — одне з найбільших підприємств вугледобувної галузі України. Введена в експлуатацію в 1958 році. Проектна потужність — 1,2 мільйона тонн вугілля в рік. Загальна чисельність працівників на шахті — близько 9 тисяч. Роботи в підземних виробленнях (лавах) ведуться на глибині до 1304 метрів. Шахта вважається однією з найбільш небезпечних не тільки в Україні, але і в світі.

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