Москаль каже, що смерть Годзілли лежить на совісті Шуфрича

Народний депутат України (НУ-НС) Геннадій МОСКАЛЬ упевнений, що смерть крокодила Годзілли, який влітку втік з маріупольського цирку, а 28 листопада був спійманий співробітниками українського МНС, лежить на совісті міністра з питань надзвичайних ситуації Нестора ШУФРИЧА.

Про це Г.МОСКАЛЬ сказав сьогодні журналістам у парламенті.

«Його (крокодила) смерть повністю на совісті Нестора ШУФРИЧА. Він обіцяв його годувати, у ванні тримати», - сказав Г.МОСКАЛЬ. При цьому Г.МОСКАЛЬ висловив співчуття Н.ШУФРИЧУ.

Як повідомляв УНІАН, нільський крокодил Годзілла втік від своїх господарів наприкінці травня. Коли співробітник цирку приніс його на маріупольський пляж на втіху відпочиваючим, тварині вдалося вивернутися і попливти. Поплававши в Азовському морі, він влаштувався в районі теплоцентралі Маріупольського металургійного комбінату. Експерти, яких цитували українські ЗМІ, припускали, що в теплій воді, багатій рибою, крокодил зможе перезимувати. Хоча тварина і не нападала на людей, співробітники МНС України наполегливо намагалися його зловити. Правда, жоден з трюків не спрацював. Не допомогли ні сіті, ні капкани, ні білі щурі, якими за порадою дресирувальника рятувальники намагалися підманути крокодила.

28 листопада Годзіллу зловили робітники з металургійного комбінату, коли він знаходився в стані сплячки. Йому зав`язали лапи і пащу скотчем і доставили в Донецьк.

Спочатку співробітники МНС стверджували, що рептилія почувається добре. Її розв`язали і помістили в бак з теплою водою. Щоравда, Годзіллу, як повідомляє газета "Сегодня" від 30 листопада, не годували, тому що рятувальники "не знали, що йому давати, щоб не пошкодити його здоров`ю".

30 листопада крокодил Годзілла помер.