Експерт: Україні необхідно терміново підвищити кредитний рейтинг

Таку думку висловив керівник аналітичного підрозділу групи «Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

За словами експерта, з кінця 2008 року вартість грошей у світі кардинального знизилася, але український уряд не вважав за потрібне поліпшити кредитні рейтинги, при цьому активність із запозичення в іноземних валютах збільшилася. Вальчишен нагадав, що недавно міжнародні рейтингові агентства знову переглянули рейтинги України, знизивши прогнози до «негативного». «Ми можемо «зберігати обличчя» ще 1-2 місяці, але у вересні буде засідання ФРС США, яке визначить рівень ставок у доларах США. Згідно з очікуваннями ринку, буде оголошено про поступове згортання програми «QE3» (третьої за рахунком з 2008 року програми кількісного пом'якшення), і базові ставки збільшаться», - повідомив експерт.

«Ми позичаємо більше і за вищими ставками. Україна залучає зовнішні запозичення дорожче, аніж деякі африканські країни. Буквально днями Нігерія випустила 10-річний євробонд за ставкою 6,5%. Якби ми зараз вийшли на ринок, то наша ставка становила б не менш як 10%», - сказав Вальчишен. За його словами, в травні витрати держбюджету з обслуговування держборгу збільшилися до 3,3 млрд грн на місяць, тоді як з початку року ці витрати становили 2,1 млрд грн у середньому за місяць.

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Як повідомив експерт, у другій половині 2013 року влад доведеться виплатити 5,6 млрд дол., з яких 3,6 млрд дол. припадає на Мінфін, 1,7 млрд дол.. - на НБУ, а решта, у вигляді процентних платежів, - на «Нафтогаз», Київську міськраду, держбанки, «Укрзалізницю» і компанію «Фінансування інфраструктурних проектів». На 3-й квартал припадає 3,1 млрд дол., на 4-й - 2,6 млрд дол. платежів. За його прогнозами, для підтримки валютних резервів на стабільному рівні уряд намагатиметься позичати в іноземній валюті як із зовнішніх джерел, так і з внутрішніх (через валютні ОВДП. «Якщо ж обсяги запозичень будуть недостатніми, то зниження валютних резервів НБУ неминуче, щоб підживлювати негативні оцінки серед кредиторів щодо кредитного ризику уряду України і далі підвищувати вартість зовнішніх запозичень», - вважає він.

За словами Вальчишена, цей негатив може позначитися і на внутрішньому ринку, де девальваційні очікування приборкуватимуться посилюванням монетарної політики, тобто підвищенням процентних ставок на фінресурси в гривні, внаслідок чого ставки за депозитами і кредитами можуть підвищитися. «На мій погляд, в цих умовах для підтримки валютних резервів НБУ на стабільному рівні і, відповідно, збереження девальваційних очікувань на низькому рівні, необхідно відновити програму співпраці з МВФ», - додав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на 1 млрд дол. з дохідністю 7,625%, у квітні - на 1,25 млрд доларів США з дохідністю 7,5%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може запозичити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього і внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно спрямувати приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за травень 2013 року знизилася на 656 млн. дол., або на 0,95%, - до 68,579 млрд дол., водночас, з початку року сума боргу збільшилася на 4,084 млрд дол., або на 6,33%.

Державний і гарантований державою борг України в 2012 році збільшився на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», граничний рівень держборгу на 31 грудня 2013 року становить 483 млрд грн (30-31% ВВП).