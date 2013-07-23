Українські вертольотники перебазувалися з Ліберії до Кот-д'Івуар

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони України, льотний склад 56-го окремого вертолітного загону Збройних Сил України Місії ООН у Ліберії під командуванням командира ланки підполковника Юрія Сокорського на вертольотах Мі-24 подолав 330-кілометрову відстань від ліберійського міжнародного аеропорту «Робертсфілд» та успішно здійснив приземлення на аеродромі «МАН» Республіки Кот-д’Івуар. “Переліт трьох транспортно-бойових вертольотів Мі-24 до сусідньої західноафриканської країни став заключним етапом в створенні окремої авіаційної групи 56-го окремого вертолітного загону для участі в операції ООН у Кот-д’Івуарі”, - сказано в повідомленні.

МОУ зазначає, що у визначений керівництвом Місії ООН та Збройних Сил України термін було перебазовано особовий склад, майно, озброєння, спеціальну та авіаційну техніку. До складу окремої групи увійшло 38 військовослужбовців та три вертольоти Мі-24.

У повідомленні зазначається, що українські військові вертолітники під стягом ООН виконуватимуть демонстраційні польоти в райони відповідальності, патрулювання вздовж кордонів країни, проводитимуть повітряну розвідку, супроводження конвоїв та авіаційну підтримку наземних військ ООН.

Начальник штабу сил Місії ООН у Ліберії бригадний генерал Ван Русен зазначив, що «перебазування окремої авіаційної групи до Республіки Кот-д’Івуар пройшло на високопрофесійному рівні із дотриманням усіх норм безпеки”. Він висловив впевненість, що “перебування українських миротворців у кот-д’івуарівському небі принесе стабільність та мир для місцевого населення».

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2013 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон №15-VIІ «Про схвалення рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в Операції ООН у Кот-д’Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д’Івуарі». Як відомо, закон був ухвалений 10 січня Верховною Радою України 266 голосами народних депутатів. У законі сказано, що місія має працювати “у строки, що визначаються Радою Безпеки ООН”.

У додатку до закону Президент України пропонує “направити для участі України в Операції ООН у Кот-д'Івуарі та транскордонних операціях у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д'Івуарі у строки, що визначаються Радою Безпеки ООН, національний контингент загальною чисельністю до 130 військовослужбовців зі числа національного контингенту, який діє у складі Місії ООН у Ліберії”.

З 2003 року Україною у складі Місії ООН в Ліберії (МООНЛ) розгорнуто 56-й окремий вертолітний загін Збройних Сил України. На даний час, за пропозицією Ради Безпеки ООН та з огляду на зниження рівня внутрішніх і зовнішніх воєнних загроз для Ліберії, починаючи з жовтня 2012 року до липня 2015 року планується масштабне скорочення військового компоненту – виведення близько 4200 із наявних на сьогодні 7952 військових. Виведенню підлягатимуть, зокрема, піхотні батальйони (Пакистан, Бангладеш, Китай та інші), а також ударний вертолітний підрозділ (три вертольоти Мі-24) зі складу 56-го ОВЗ ЗСУ (вісім військово-транспортних Мі-8 залишатимуться у складі МООНЛ).

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У зв’язку з цим Секретаріат ООН звернувся до уряду України з проханням розглянути можливість передислокації на постійній основі трьох бойових вертольотів Мі-24 зі складу 56-го ОВЗ ЗСУ до складу Операції ООН у Кот-д’Івуарі та можливість їх залучення до виконання завдань на території як Кот-д’Івуару, так і сусідньої Ліберії.

Передислокація ударного вертолітного підрозділу (три Мі-24) зі складу 56-го ОВЗ ЗСУ санкціонована резолюцією Ради Безпеки ООН № 2062 (2012) від 26 липня 2012 року.

Резолюцією Ради Безпеки ООН № 1609 (2005) від 24 червня 2005 року визначено механізм взаємної оперативної підтримки між місіями ООН у Ліберії та Кот-д’Івуарі, який, зокрема, передбачає можливість здійснення транскордонних операцій у рамках міжмісійного співробітництва між Місією ООН у Ліберії та Операцією ООН у Кот-д’Івуарі.

Операція ООН у Кот-д’Івуарі здійснюється відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 1528 (2004) від 27 лютого 2004 року.

Згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН № 2062 (2012) від 26 липня 2012 року, строк дії мандату операції ООН у Кот-д’Івуарі продовжено на черговий річний період до 31 липня 2013 року.