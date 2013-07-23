Котирування гривні щодо долара на міжбанку підвищилися

У вівторок, 23 липня, на 12:00 на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара підвищилися до 8,1345/8,1385 грн/дол. з 8,1350/8,1450 грн/дол. на відкритті торгів.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на 12:00 підвищилися до 10,7280/10,73775 грн/євро з 10,7365/10,7515 грн/євро на початку робочої сесії.

Щодо російського рубля на 12:00 котирування гривні знизилися до 0,2522/0,2526 грн/рубль з 0,2517/0,2521 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3197/1,3199, змінюючись у досить вузькому коридорі.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 22 липня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США встановилися на рівні 8,1350/8,1400 грн/дол., щодо євро - на рівні 10,7190/10,7365 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2524/0,2528 грн/рубль.