Три президенти приїдуть святкувати 1025-річчя Хрещення Київської Русі
12:52, 23 липня 2013Політика
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Президенти Росії, Молдови та Сербії візьмуть участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
Три президенти відгукнулися на запрошення
Президенти Росії Володимир Путін, Молдови Ніколае Тімофті та Сербії Томіслав Ніколіч візьмуть участь у святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Він також зазначив, що запрошення були розіслані широкому колу іноземних гостей.
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