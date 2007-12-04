Назвали нову ціну газу: 179,5 доларів

Сьогодні в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА. Сторони домовилися, що в 2008 році ціна газу на кордоні Росії й України становитиме 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні інформації ВАТ «Газпром».

У повідомленні наголошується, що ставка транзиту територією України становитиме 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км, територією Росії для України - 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся з керівником Мінпаливенерго і передав Ю.БОЙКУ директиви щодо проведення російсько-українських переговорів про умови поставок газу в Україну і його транзиту.

Нагадаємо, Росія є єдиним постачальником природного газу до України. У свою чергу, Україна забезпечує транзит порядка 70% всього газу, що експортується Росією.

"Газпром" через афільовану компанію RosUkrEnergo A.G. (Швейцарія) поставляє до України центрально-азійський природний газ, що закуповується в Туркменістані, Казахстані і Узбекистані. "Нафтогаз України" надає російському концерну і RosUkrEnergo послуги з транзиту природного газу, а також його зберігання в підземних сховищах.

Паливо, що імпортується з Центральної Азії, становить близько 73% газового балансу України, або близько 55 млрд. куб. м. Основу складає природний газ з Туркменістану - порядка 40 млрд. куб. м, решта - природний газ узбецького і казахського походження.

Поставки газу до України з 2006 року здійснюються в рамках угоди «Про врегулювання відносин у газовій сфері» від 4 січня 2006 р. Угода жорстко прив`язує вартість газу, що поставляється до України, з його закупівельною вартістю для компаній групи «Газпром».

У листопаді "Газпром" підписав угоду, згідно з якою монополія купуватиме в Туркменістані газ у першому півріччі 2008 р. по 130 дол. за тис. куб. м, у другому півріччі - по 150 дол. за тис. куб. м.

З 1 січня 2009 р. вартість газу визначатиметься за формулою ціни на ринкових умовах. «Газпром» також продовжує переговори з Узбекистаном, який заявив про намір підвищити ціну газу в 2008 році, а також з Казахстаном, який планує збільшити ставку на транзит природного газу своєю територією.

Найбільші енергетичні холдинги Європи, а також представники Єврокомісії заявляли про початок переговорів про прямі закупівлі газу в Туркменістані в обхід Росії і України за ціною 250 доларів за тисячу кубометрів на кордоні республіки.

За прогнозами ВАТ «Газпром», середня ціна природного газу на кордоні для європейських споживачів до середини 2008 року становитиме 354 дол. за тис. куб. м.

Середня вартість газу для європейських промислових споживачів становить більш як 400 євро за тис. куб. м.

Ціна природного газу для України в 2007 році становить 130 дол. за тис. куб. м на українському кордоні, плата за транзит газу територією України - 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.

RosUkrEnergo цього року має поставити до України не менш як 55 млрд. куб. м природного газу, зокрема близько 40 млрд. куб. м - туркменського походження.