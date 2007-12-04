Турчинов називає провальними домовленості з Росією

19:05, 04 грудня 2007
Суспільство
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Щодо ціни на газ для України

Заступник голови БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ називає провальними домовленості з Росією щодо ціни на газ для України.

В коментарі УНІАН О.ТУРЧИНОВ зауважив, що поки не володіє офіційною інформацією з приводу ціни на газ у 2008 році, однак він нагадав, що і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, і міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО обіцяли, що ціна на газ не підніметься більше 160 доларів за 1 тис. кубометрів.

«Для мене є дивним, що домовились практично на 180, причому це без ПДВ, без внутрішнього транспортування тощо. Тобто, при такій початковій ціні багато підприємств змушено буде купувати газ по 200 доларів за тисячу кубометрів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він вважає, що ці переговори можна назвати провалом, особливо якщо ціна на транзит не підвищилась. «Якщо ціна за транзит зафіксована в тих межах, навколо чого йшли переговори, то це не можна інакше назвати, як національна зрада», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, наголосивши, що ціна на газ має підвищуватись разом з ціною на транзит.

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м.

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