Ющенко готовий розставити крапки щодо реформи місцевої влади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завтра на нараді має намір окреслити принципи подальшої реформи системи місцевого самоврядування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України із посиланням на заступника глави Секретаріату Президента України – представника глави держави у Конституційному Суді та ЦВК Марину СТАВНІЙЧУК.

Зокрема, за її словами, це стосуватиметься внесення змін до Конституції в частині визначення територіального устрою, розподілу повноважень між державною владою на місцях та самоврядуванням.

М.СТАВНІЙЧУК також повідомила, що Президент вважає на необхідне прийняття Верховною Радою низки законів, які б уточнили розподіл таких повноважень, врегулювали міжбюджетні відносини, а також удосконалили систему місцевих виборів.

За словами заступника глави Секретаріату, завтра на нараді Президент дасть свою оцінку ефективності діючої системи місцевого самоврядування та нормативно-правової бази, на яку вона спирається. «На думку глави держави, нечіткі та суперечливі норми законодавства в цій сфері перешкоджають тому, щоб місцеве самоврядування перетворилося на ефективно працюючу систему», – сказала М.СТАВНІЙЧУК.

На її думку, недоліки конституційного і законодавчого регулювання особливо далися взнаки після внесених змін до Конституції, що відбулися 2006 року, відповідно до яких міські, районні та обласні ради формуються на основі пропорційних виборів за партійними списками.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 5 грудня, у Києві під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться нарада з питань місцевого самоврядування.