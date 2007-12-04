Луценко не виключає нових провокацій з боку регіоналів

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО не виключає нових провокацій з боку депутатів від фракції Партії регіонів під час підрахунку голосів, відданих за кандидатуру Арсенія ЯЦЕНЮКА на посаду голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогоднішня поведінка представників Партії регіонів під час голосування за обрання голови парламенту продемонструвала, що «відбувається болючий механізм переходу Партії регіонів в опозицію».

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що А.ЯЦЕНЮКА буде обрано на посаду голови ВР.

Він наголосив, що у випадку здіснення спроб депутатів-“регіоналів” заблокувати підрахунок голосів чи пошкодити бюлетені, голосування за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА відбудеться знову.

«Ми будемо голосувати до тих пір, поки вони не наїдяться тими бюлетенями», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.