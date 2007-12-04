Яценюку вдасться налагодити конструктивну роботу ВР
22:27, 04 грудня 2007Суспільство
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Аргументи Юрія Єханурова
|Юрій Єхануров
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам. Він наголосив, що А.ЯЦЕНЮК є справжнім дипломатом і вміє себе достойно поводити. «Це людина, яка здатна чути інших», - сказав він.
В той же час, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, найближчим часом нового голову ВР очікує дуже складна робота. «Він ніколи не працював в парламенті, а тепер треба вивчити всі процедури», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що талант А.ЯЦЕНЮКА має проявитися в тому, аби допомогти всім фракціям парламенту домовлятися.
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