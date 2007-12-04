Яценюку вдасться налагодити конструктивну роботу ВР

Народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що новообраному голові парламенту Арсенію ЯЦЕНЮКУ вдасться консолідувати Верховну Раду і забезпечити її конструктивну роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам. Він наголосив, що А.ЯЦЕНЮК є справжнім дипломатом і вміє себе достойно поводити. «Це людина, яка здатна чути інших», - сказав він.

В той же час, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, найближчим часом нового голову ВР очікує дуже складна робота. «Він ніколи не працював в парламенті, а тепер треба вивчити всі процедури», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ і додав, що талант А.ЯЦЕНЮКА має проявитися в тому, аби допомогти всім фракціям парламенту домовлятися.