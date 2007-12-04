Кириленко: ВР призначить Тимошенко прем`єром ”без збою”

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК має якнайшвидше подати Президентові Віктору ЮЩЕНКУ кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, щоб глава держави вніс її на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, ця процедура має пройти якнайшвидше.

В.КИРИЛЕНКО переконаний, що після внесення Президентом подання до парламенту щодо кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, ВР призначить лідера БЮТ главою уряду «швидко, без збою».

Він сказав, що вперше в Україні створена демократична пропрезидентська більшість, яка зможе забезпечити ефективну роботу Президента, нового демократичного уряду та коаліції в інтересах більшості виборців, незважаючи на те, за кого вони віддали свої голоси на виборах.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що депутати від Партії регіонів та КПУ, як представники опозиції, «провинні посісти гідне місце як в управлінні парламенту, так і в управлінні країною в цілому».

«Шкода, що поки що Партія регіонів піддалася своїм негативним емоціям», - зауважив він.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що «Партія регіонів не повинна бути в негативних емоціях і негативних амбіціях» і має повернутися до сесійної зали та спокійно працювати.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що коаліція й надалі виступає за те, що посаду першого заступника голови ВР або заступника має обійняти представник опозиції.

Він додав, що також депутати мають розподілити парламентські комітети, у яких опозиція зможе виконувати контрольні функції.

За його словами, коаліція проводитиме консультації із представниками опозиції щодо кандидатур на ці посади.

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 106 Конституції України, Президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України прем`єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п`ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.