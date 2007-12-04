Тимошенко: святкувати ще зарано

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що сьогоднішнє голосування за обрання голови Верховної Ради об’єднало команди блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ більше, ніж за всі попередні роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, голосування відбулось, незважаючи на опір членів Партії регіонів. «Вони штовхалися, рвали, їли бюлетені... », - зауважила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що незважаючи на ці перешкоди, коаліція пройшла випробування на міцність і довела, що вона може працювати дієво і без будь-яких суперечностей. Вона висловила сподівання, що це об’єднання буде довготривалим, і сторони виконуватимуть всі зобов’язання.

«Я думаю, що сьогодні дуже вдалий день для України, тому що закінчується етап політичної кризи, і всі зусилля ми будемо направляти на налагодження нормальної роботи», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона відмовилась прогнозувати, що після вдалого голосування за кандидатуру спікера голосування за прем’єр-міністра також буде позитивним. «Ніхто нічого наперед не знає», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, знову повторивши, що коаліція пройшла бойове хрещення і довела свою дієвість.

Вона також зазначила, що святкувати перемогу ще зарано. За словами лідера БЮТ, святкувати можна буде лише тоді, коли демократична коаліція та демократичний уряд виконають всі обіцянки, дані людям.