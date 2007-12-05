Старому урядові не доведеться працювати з новою ціною на газ

02:21, 05 грудня 2007
Суспільство
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Андрій Шкіль про енергоспівпрацю з Росією

Народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ вважає, що новий уряд повинен переглянути засади співпраці між Україною та Росією в сфері енергопостачання.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН, коментуючи домовленість про постачання Україні у 2008 році російського газу за ціною 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.

За словами А.ШКІЛЯ, підвищення ціни на газ і підвищення ставок за транзит є неадекватними. «Тому тут потрібна чітка і адекватна енергетична політика нашої держави», - сказав він.

За його словами, з цього питання влада має займати державницьку позицію. «Якщо ми не можемо домовитись з партнерами про прийнятну ціну, тоді ми маємо закласти підвищення ціни партнера за транзит», - наголосив він.

Крім того, А.ШКІЛЬ вважає за необхідне створити урядову структуру, яка б працювала над питанням забезпечення України альтернативними енергоносіями.

Народний депутат також зазначив, що підвищення ціни на газ буде значним ударом для хімічної промисловості. «Але я впевнений, що певною мірою український уряд погодився на цю ціну, розуміючи, що йому вже не потрібно буде нести відповідальність», - наголосив А.ШКІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Росія та Україна сьогодні узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м.

 

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