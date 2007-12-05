ДАІ: причетність міліції до пограбування 10 мільйонів не підтверджується

Поки що інформація про причетність співробітників ДАІ до пограбування автомобіля з майже 10 млн. доларів не підтверджується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції начальник Департаменту Державтоінспекції МВС України Олексій КАЛИНСЬКИЙ.

За його словами, в рамках порушеної кримінальної справи спільно з оперативними службами перевіряються всі патрульні автомобілі ДАІ, які “підходять під той опис, який дали потерпілі”. Він зазначив, що у користуванні ДАІ є такі “Фольксвагени”, “вони всі перевірені, і поки що ця інформація не підтверджується”.

О.КАЛИНСЬКИЙ вважає, що “коли готується такий злочин, то не проблема купити автомобіль “Фольксваген” чи навіть угнати його і наклеїти полоси, поставити мигалки”.

За його словами, це все зараз можна купити.

Як повідомляв УНІАН, співробітники міліції встановлюють трьох осіб, які в Київській області скоїли розбійний напад на автомобіль, що належить людині, яку пов’язують з луганським футбольним клубом «Зоря». В автомобілі перевозилось майже 10 млн. доларів. Як повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Київській області, розбійний напад на автомобіль «Фольксваген Транспортер» було скоєно 29 листопада близько 23.00 на 46-му кілометрі автодороги Київ-Харків біля села Іванків.

Як зазначили в ЦГЗ, троє невідомих осіб, одягнуті у форму співробітників ДАІ та маючи автомобіль із символікою ДАІ, зупинили мікроавтобус, увірвалися до нього та, погрожуючи предметом, схожим на автомат, зв’язавши двох водіїв та пасажирку, від’їхали на ньому в ліс. Після чого із схованки, під одним із пасажирських сидінь, вилучили вказану суму грошей і зникли.