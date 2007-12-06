Ющенко: боєздатність української армії є ”надпріоритетом”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що підвищення боєздатності української армії є «надпріоритетом» для держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії святкування 16-ї річниці Збройних Сил України.

«Ми виходимо з того, що боєздатність українського війська є сьогоднішнім надпріоритетом», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він закликав офіцерів докласти всіх зусиль, щоб кожен підрозділ української армії був здатен виконати найскладніші бойові завдання. При цьому глава держави підкреслив, що роль української армії у забезпеченні незалежності та державного суверенітету є одною з найбільших.

В.ЮЩЕНКО вважає, що сила армії може постати через відновлення військових традицій. Зокрема, через відновлення меморіалів пам’яті про перемоги українського козацтва, стрілецтва, воїнів Великої Вітчизняної війни та повстанців. На думку В.ЮЩЕНКА, це є ключем для відновлення патріотизму у Збройних Силах та усьому суспільстві.

Президент наголосив, що військовослужбовці повинні бути безмежними патріотами, незважаючи на всі складнощі служби.

Він також підкреслив, що одним з найважливіших обов’язків держави є підвищення соціального статусу військовослужбовців, плановий перехід армії на контрактний принцип комплектування, забезпечення армії новітніми системами озброєння та військової техніки.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості патріотичного виховання молоді та висловив переконання, що українська армія повинна бути в авангарді цього процесу.

Крім того, глава держави звернув увагу необхідність посилення військової дисципліни в армії і зауважив, що найкращим методом виховання підлеглих є власний приклад командирів.

Наприкінці свого виступу В.ЮЩЕНКО привітав військовослужбовців та військових пенсіонерів з 16-ю річницею ЗСУ і побажав кожній родині щастя, добробуту та віри в майбутнє України.