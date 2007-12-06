Тіньовий ринок зростає, а риби в раціоні бракує

В Україні тіньовий ринок рибної продукції досягає близько 197 тис. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН колишній керівник кримської рибохорони Олексій ТРЕСКОВ.

"За даними фахівців, тіньовий ринок рибної продукції в Україні сягає майже 197 тис. т, що становить за скромними підрахунками близько 1 млрд. грн. Існуюча нормативна база дає змогу різного роду аферистам до 80% виловленої риби залишати в тіні", - сказав О.ТРЕСКОВ.

За словами О.ТРЕСКОВА, внутрішні водойми України займають площу більш як 1 млн. га, і на сьогодні в галузі актуальні питання впровадження прогресивних способів риборозведення, селекції та боротьба з браконьєрством.

О.ТРЕСКОВ відзначив, що в Україні споживається 15 кг риби на рік на людину, що набагато менше від мінімального прийнятної норми споживання. За його словами, Україна посідає останнє місце щодо споживання риби серед східноєвропейських країн, де цей показник становить близько 30 кг риби на рік на людину.

Довідка УНІАН. В Україні в 2006 році вилов риби і видобуток інших водних живих ресурсів становив 228 тис. 840 т (2005 рік – 265 тис. 585 т, 1996 рік – 390 тис. 819 т), в тому числі вилов риби – 202 тис. 231 т (2005 рік – 234 тис. 185 т). У внутрішніх водоймах було виловлено 36 тис. 701 т (2005 рік – 37 тис. 396 т), у риболовецькій зоні України – 46 тис. 799 т (2005 рік – 61 тис. 176 т).