Експерти пояснили, чому цигани абсолютно не довіряють міліції

Як повідомили УНІАН в прес-служба омбудсмена України, про це свідчать дані моніторингового дослідження «Дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів», яке було презентовано в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Коментуючи результати дослідження, експерт-поліцеїст Олег Мартиненко підкреслив: «Порівняймо кількість злочинів, які вчинили роми, із загальним показником по Україні. Аналіз такого порівняння у Закарпатській, Одеській, Полтавській та Черкаській областях засвідчив: коефіцієнт кримінальної активності ромів у 2,5 рази нижчий від загального рівня злочинності по Україні».

За словами регіонального координатора зі зв'язків із громадськістю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Херсонській області Наталії Козаренко, аналіз текстів вироків засвідчив, що національність «ром», «циган» уп’ятеро частіше згадують, ніж, наприклад, національність «українець». І жодного разу згадування національності не було зумовлено об’єктивними причинами.

Також результати моніторингу продемонстрували, що 51% ромів, які взяли участь в дослідженні, відвідувалися міліцією за місцем проживання, 35% були піддані необґрунтованому обшуку, а 66% зупинялися в громадських місцях для перевірки документів, що посвідчують особу.

Коментуючи ці дані, експерт Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова зазначила: «Роми абсолютно не довіряють міліції, навіть бояться її, адже постійно відчувають до себе упереджене ставлення та часто стають жертвами порушення їх прав. Міліція, зі свого боку, стигматизує цю етнічну меншину, вважаючи, що вона потребує більш пильного ставлення, ніж населення в цілому, через що проводить незаконні обшуки, огляди житла й автомобілів, зупиняє на вулиці для перевірки документів, затримує для фотографування та дактилоскопування».

Представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина відзначила, що згідно з дослідженням, ризик наразитися на неправомірне чи жорстоке ставлення з боку працівників органів внутрішніх справ безпосередньо залежить від освітніх та соціальних характеристик тієї чи іншої особи ромської національності, що вкотре засвідчує важливість просування освіти для ромів, насамперед дітей, як пріоритетного інтеграційного фактора.

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«Працівники міліції повинні отримувати спеціальну підготовку і з їхньої діяльності повинні бути виключені поведінкові стереотипи, що, на жаль, значною мірою побутують серед населення і породжуються соціальною стигматизацією ромів», - наголосила Філіпішина під час обговорення результатів моніторингу «Дотримання прав ромів у діяльності правоохоронних органів».

Моніторинг було проведено Ромським одеським обласним конгресом, Альянсом ромен Черкащини, НУО “Миргородські роми” та незалежними експертами за підтримки програми “Рома України” Міжнародного фонду “Відродження”.