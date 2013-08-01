Сьогодні виповнюється 100 років з дня смерті Лесі Українки

Леся Українка (справжнє ім'я - Лариса Петрівна Косач-Квітка) народилася 13 (за новим стилем - 25) лютого 1871 року в м. Новоград-Волинський Житомирської області. Померла 19 липня (1 серпня) 1913 р. в Сурамі (Грузія). Видатна українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у найрізноманітніших жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Також працювала у сфері фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і брала активну участь в українському національному русі.

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В той же час, літературознавці наголошують на глобальності явища її творчості, яка далеко не обмежується українським масштабом.

Так, дослідниця Тамара Гундорова вважає, що теми, які у своїх творах піднімала Леся Українка, визначали не лише українську культуру початку 20-го століття – мова йде про глобальний контекст.

«Леся Українка – передовсім письменниця для дорослих. Особливо у своїх драмах вона надзвичайно серйозна. У своїх драмах вона піднеслася до такого рівня трагізму, античного звучання – і в своїй «Касандрі», і в «Одержимій»», – зазначає літературознавець.

Гундорова радить усім освіжити у своїй пам’яті творчість Лесі Українки і прочитати щось із її драматичних творів. Наприклад, уже згадані «Одержиму» чи «Касандру», або ж «На полі крові» – драматичну поему про життя Іуди після зради Ісуса Христа.

Як повідомив народний депутат Олександр Бригинець, заходи з вшанування пам’яті видатної письменниці почнуться об 11.00 на могилі Лесі Українки, яка розташована на Байковому кладовищі Києва.

Радіо Свобода, УНІАН