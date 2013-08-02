Художники формулюватимуть національну ідею за допомогою бензопили

Як розповів УНІАН арт-директор фестивалю дерев'яної скульптури, запорізький художник Сергій Дишлєвой, упродовж 5 днів у центральному парку культури і відпочинку Запоріжжя «Дубовий Гай» скульпторами із звичайних колод за допомогою звичайних бензопил створюватимуться скульптури казкових героїв-трудівників.

«Тема з'явилася з реальної життєвої ситуації: 5-річний син, який постійно щось конструює і мріє, коли виросте стати інженером, щоб збирати роботів «літати в космос» і «щоб роботи робили домашню роботу, а мама могла відпочивати», сказав про це на дитячому майданчику у дворі. І почув від однолітків, що потрібно хотіти бути не інженером, а бізнесменом, банкіром чи начальником. Нічого поганого в жодній з цих професій немає, але, як з'ясувалося, бізнесменами діти хочуть бути «тому, що у них велика машина», банкірами – «тому що вони просто сидять в кабінеті й всі несуть їм гроші», а начальниками – «тому що можна командувати іншими, а самому сидіти в офісі». Тобто п'ятирічні діти – наше майбутнє зараз мріють добре жити і при цьому нічого не робити, не розуміючи, що так не буває і бути не може. Вся світова історія говорить про те, що і держава в цілому, і кожна конкретна людина може бути успішною тільки тоді, коли розвивається – щодня трудиться розумово, фізично і духовно», - зазначив Дишлєвой.

За його словами, після цієї історії й виникла думка в доступній для маленьких дітей формі донести ідею про значущість праці та людини праці – створити в центральному парку культури і відпочинку Запоріжжя «Дубовий гай» на майданчику біля атракціонів поляну казок із казкових і баєчних героїв-трудівників.

Проведення фестивалю стало можливе завдяки конкурсу соціальних проектів меткомбінату «Запоріжсталь», який на реалізацію 14 запропонованих громадськими організаціями Запоріжжя соціальних проектів виділив гранти на загальну суму 700 тис. грн.

Для участі у фестивалі запрошені художники з Харкова, Києва, Івано-Франківська, Луганська, Кам'янець-Подільського і Запоріжжя.