Погода на 7-10 грудня

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде переважно південний, на півдні північно-східний, 5-10 м/с, у Криму подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, у південній частині 5-10° тепла; у Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

8-9 грудня - хмарно. У західних областях невеликі опади переважно у вигляді дощу. На решті території без істотних опадів, місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

10-11 грудня - у західних областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території 10 грудня без істотних опадів, лише у південній частині вдень невеликий дощ; 11 грудня дощі, у північних та східних областях з мокрим снігом. Утримається тепла погода.

У Києві та області у п’ятницю опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

8-9 грудня - хмарно. Без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

10 грудня - без істотних опадів, 11 грудня - дощ і мокрий сніг. Утримається тепла погода.