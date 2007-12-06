Черновецький вирішив закрити три газети

Київрада прийняла рішення про ліквідацію у першому півріччі 2008 року комунальних підприємств «Редакція газети «Вечірній Київ», газети Київради «Хрещатик» та газети «Українська столиця».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради.

Депутати також вирішили до 1 квітня наступного року розробити пропозиції щодо видання інформаційного бюлетеня Київської міської ради з метою інформування територіальної громади столиці про підготовку прийняття та контроль виконання рішень міської ради.

КМДА доручено здійснити усі необхідні організаційно-правові заходи, пов’язані з ліквідацією зазначених друкованих ЗМІ, та врахувати бюджетні видатки на наступний рік з урахуванням цього рішення.

Як зазначається у пояснювальній записці, реалізація рішення «сприятиме ширшій можливості доступу територіальної громади Києва до об’єктивної інформації щодо діяльності Київради».

Проект рішення було підготовлено та подано на розгляд сесії постійною комісією з питань культури та інформаційної політики.