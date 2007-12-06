У ДТП під Києвом загинуло троє людей
18:11, 06 грудня 2007Суспільство
1130
Аварія на дорозі Бортничі-Рогозів
Сьогодні о 14.40 у Бориспільському районі Київської області на автошляху Бортничі-Рогозів водій автомобіля "Деу-Ланос" не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок цього автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "КамАЗом".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, водій та двоє пасажирів легковика від отриманих травм загинули на місці події.
Інші дані з`ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter