Ахметов презентував свій фонд «Ефективне Управління»

Народний депутат, бізнесмен Рінат АХМЕТОВ сьогодні в Києві презентував свій Фонд «Ефективне Управління» - перший в Україні фонд, орієнтований на розробку і впровадження проектів і програм, направлених на довгостроковий розвиток української економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, бюджет Фонду, підтверджений Засновником, становить 50 млн. дол. США на 5 років (до 2012 року).

Як сказав Р.АХМЕТОВ на презентації: «У січні 2007 року я створив фонд «Ефективне управління», щоб сприяти економічному зростанню України, щоб наша економіка стала конкурентоспроможною. Але найголовніше - щоб підвищити рівень і якість життя населення нашої країни. Фонд фінансує довгострокові, стратегічно важливі для країни проекти».

Він зазначив, що для того, щоб добитися економічного зростання, країні потрібні реформи. «А реформи - це складний і болючий процес, яким треба управляти. Щоб успішно подолати перешкоди на шляху реформ, Україні потрібен кращий світовий досвід», - сказав Р.АХМЕТОВ.

За його словами, його роль в діяльності фонду – це стабільне фінансування і невтручання в роботу фонду.

У презентації Фонду «Ефективне Управління» також взяли участь директор Фонду Наталія ІЗОСІМОВА, член Опікунської ради Фонду Кім КЕМПБЕЛЛ, провідний економіст World Economic Forum (Davos) Маргарета ДРЗЕНІЕК, голова Центробанку Перу, керівник Institute of Liberty and Democracy Ернандо де СОТО.

Як указується в прес-релізі, поширеному на презентації, в рамках своєї діяльності Фонд реалізує програми в області економічного розвитку і державного управління. Одне з головних завдань Фонду - організація системного діалогу між органами державної влади, експертами, бізнес-співтовариством і ЗМІ, розробка і формування проектів і програм на основі кращого міжнародного досвіду.

У релізі також указується, що в світі організації, подібні до Фонду «Ефективне Управління», залучають фахівців для розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблем національної економіки або її окремих секторів. У багатьох країнах бізнес фінансує незалежні дослідницькі центри, які допомагають органам влади розробляти і впроваджувати довгострокові програми реформ в різних сферах економіки. Споживачами проектів подібних фондів в більшості випадків виступають органи державної влади – в першу чергу, Уряди (У липні ц.р. повідомлялося, що прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Р.АХМЕТОВУ розробити програму економічних реформ для України. За словами Р.АХМЕТОВА, розробкою цієї програми повинен був зайнятися саме фонд «Ефективне управління» - УНІАН).

Довідка УНІАН. Фонд «Ефективне Управління» був зареєстрований в 2007 році.

Поточні проекти Фонду - розробка програми економічного розвитку країни, підготовка до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, всеосяжний аналіз конкурентоспроможності української економіки на національному і регіональному рівнях (у партнерстві з World Economic Forum)

Засновник Фонду - Рінат АХМЕТОВ.

У структуру управління Фонду, крім засновника і спонсора, входять Опікунська рада і Дирекція.