Хакер сів на 110 років за проникнення на дівочі комп`ютери

33-річний інженер Іворі Дікерсон (Ivory D. Dickerson) з Північної Кароліни сів у в`язницю на 110 років за проникнення на комп`ютери дівчаток-підлітків, пише The ComputerWorld. Такими зламами Дікерсон займався кілька років, потрапивши більш ніж на сотню комп`ютерів.

Встановивши на комп`ютерах жертв троянську програму Bifrost і діставши доступ до їх особистої інформації, Дікерсон шантажував дівчат, примушуючи робити і висилати йому свої непристойні фотографії.

Зловити Дікерсона вдалося агентам ФБР, які вийшли в Мережу під виглядом дівчат-підлітків. Протягом розслідування на комп`ютері Дікерсона було також виявлено 600 порнографічних зображень дітей. Крім того, злочинець мав у своєму розпорядженні програми, що дозволяли йому підключатися до чужих веб-камер і записувати людей без їх відому.

Вирок Дікерсону виголосив суд Орландо в серпні за двома епізодами незаконного проникнення в комп`ютерні системи і одним епізодом змови з метою виготовлення дитячої порнографії. Місяцем пізніше він був визнаний винним ще за двома епізодами, пов`язаними з дитячою порнографією.

Влада заявляє, що розслідування триває. Спільника Дікерсона поки що не арештовували.

Лента.ру