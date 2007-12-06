Голова Газпрому: добре, що це відбулося на початку грудня

Домовленості з Україною в газовій сфері гарантують безперебійне постачання російського газу Європі в 2008 році, а зафіксована в угоді ціна для української сторони в 179,5 долара за тисячу кубометрів є збалансованою. Про це заявив сьогодні журналістам перший віце-прем`єр-міністр РФ, голова ради директорів "Газпрому" Дмитро МЄДВЄДЄВ, передає РІА Новости.

"Нас не може не радувати, що це відбулося на початку грудня, а не на початку наступного року, і в цьому сенсі всі європейські споживачі тепер значно краще гарантовані від проблем, які виникали в минулі роки», - сказав Д.МЄДВЄДЄВ. При цьому він зазначив, що проблеми виникали «не з нашої вини, а з вини споживачів газу, що знаходяться в сусідніх країнах".

На межі 2005-2006 років конфлікт навколо цін на газ для України привів до його короткочасного відключення і збою поставок до Європи. Тоді домовленості між "Газпромом" і Україною були підписані за кілька днів після Нового року.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2007 року Україна і Росія підписали контракти на постачання природного газу в 2008 році.

В той же час, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, кандидатура якої на посаду прем`єр-міністра України внесена на розгляд парламенту, заявляє, що нинішній український уряд відповідатиме за провал енергетичної політики і сприяння корупції в паливно-енергетичному комплексі.

«Встановлення ціни на російський газ для України в 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів свідчить про повний і безумовний провал як енергетичної політики уряду ЯНУКОВИЧА зокрема, так і всієї політики цього уряду в цілому”, - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Росія спочатку погоджувалася на ціну 160 доларів за тисячу кубів. “Але, як бачимо, ділки з уряду ЯНУКОВИЧА після „тяжких і виснажливих переговорів” все ж таки змогли переконати менеджмент „Газпрому” накинути нам ще 20 доларів. Очевидно, що ці 20 доларів осядуть в бездонних кишенях керівників компанії „РосУкрЕнерго”, - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.