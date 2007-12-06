Дніпропетровська ОДА хоче знати, як зникають гроші під землею

Дніпропетровська облдержадміністрація звернулася до прокуратури Дніпропетровської області з метою проведення перевірки використання бюджетних коштів дирекцією будівництва другої черги дніпропетровського метрополітену та підприємством “Дніпрометробуд” – підрядником будівництва.

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції у Дніпропетровську начальник головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації Петро ДЕКАЛЬЧУК.

За його словами, на сьогоднішній день із загальної суми 58 млн. грн., закладеної у Держбюджеті на будівництво Дніпропетровського метрополітену, область отримала 30 млн. грн. Проте станом на 1 грудня 2007 року дирекцією будівництва метрополітену пред’явлено до оплати 12,4 млн. грн., з яких 90% використано обслуговуючі процеси. В той же час згідно з нормативною базою при виконанні гірничопрохідницьких робіт обслуговуючі процеси можуть складати не більш 20%. П.ДЕКАЛЬЧУК також наголосив на завищенні вартості матеріальних ресурсів метробудівцями.

«Нам пред’явлено виконаних робіт на 12 млн. грн. З них 8 млн. грн. - на відкачування води з підземних виробітків. Перевезення матеріалів на відстань до 500 м, за наданими звітами, коштувало 40 тис. грн. Водночас в інших організаціях ця послуга коштує 27 тис. грн. при відстані у тисячі кілометрів», - уточнив начальник управління будівництва та архітектури.

П.ДЕКАЛЬЧУК підкреслив, що затягування процесу будівництва метро в обласному центрі пов’язано також із незацікавленістю органів місцевого самоврядування та дирекції будівництва метрополітену в швидких темпах пуску об’єкта в експлуатацію.