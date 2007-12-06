За комунальні борги накладено арешт на 29 квартир і 4 автомобілі громадян

У Донецьку протягом листопада за борги з послуг житлово-комунального господарства накладено судовий арешт на 29 квартир і 4 автомобілі громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального комерційного підприємства "Донецькміськтепломережа", найбільше квартир заарештовано в Пролетарському районі - 17.

Крім того, в листопаді "Донецькміськтепломережа" подала 1312 судових позовів проти своїх боржників на суму 2,24 млн. гривень. Суди винесли 948 ухвал про стягнення заборгованості на користь теплопостачального підприємства на загальну суму 1,44 млн. гривень.

Також у листопаді за прийнятими раніше рішеннями суду на користь тепломережі стягнуті 420 тис. гривень.