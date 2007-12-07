У США назвали номінантів на премію «Греммі»

У США оприлюднили список номінантів на престижну музичну премію "Греммі". Цього року серед претендентів на нагороди від Американської академії звукозапису - всесвітньо відомий альтист і диригент Юрій Башмет ("Кращий малий ансамбль"), повідомляє Лента.ру.

Претендентами на перемогу в основних номінаціях "Греммі" цього року стали:

Номінація "Запис року" (Record Of The Year) Irreplaceable у виконанні Beyonce з альбому B`Day

The Pretender гурту колишнього барабанщика Nirvana Дейва Грола Foo Fighters з пластинки Echoes, Silence, Patience & Grace

Umbrella у виконанні тріумфатора останньої премії MTV Ріанни, ця пісня міститься на альбомі Good Girl Gone Bad

What Goes Around.Comes Around - композиція з останнього альбому Джастіна Тімберлейка FutureSex/LoveSounds

Rehab - пісня з альбому Back To Black улюбленого персонажа таблоїдів, скандальної британської співачки Емі Вайнхаус.

Номінація "Альбом року" (Album Of The Year) Echoes, Silence, Patience & Grace гурту Foo Fighters

These Days - остання студійна робота кантрі-музиканта Вінса Джілла (Vince Gill)

River: The Joni Letters - альбом джазового виконавця Гербі Генкока (Herbie Hancock)

Graduation - пластинка реппера Кенні Веста (Kanye West)

Back To Black британки Емі Вайнхаус

"Пісня Року" (Song Of The Year) Before He Cheats - композиція кантрі-співачки Кері Андервуд

Hey There Delilah - трек гурту Plain White T`s

Like A Star, виконана британською співачкою Корін Бейлі Рей (Corinne Bailey Rae)

Rehab - і знову Емі Вайнхаус

Umbrella - пісня у виконанні Ріанни і Джея Зі

П`ятдесята за ліком церемонія нагородження "Греммі" відбудеться 10 лютого 2008 року. У конкурсі беруть участь записи, випущені в період з першого жовтня 2006 по 30 вересня 2007 року.