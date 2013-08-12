Суд посмертно виправдав правозахисника Дмитра Гройсмана

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні 12 серпня оголосив суддя Юрій Ковбаса.

Адвокат правозахисника Наталія Гурковська зазначила, що це рішення ще не є остаточною перемогою, адже рішення має вступити в силу лише через 15 діб. «Ми не вважаємо це перемогою, адже рішення може бути оскаржено в апеляційному та касаційному порядку. Проте, головною метою цієї справи, яку переслідували правоохоронні органи, було припинити правозахисну діяльність Дмитра Гройсмана. На жаль, Гройсман припинив свою діяльність - через смерть, але її не припинить правозахисна група, яка продовжує свою роботу і працюватиме на захист прав людей», - сказала адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, правозахисник Дмитро Гройсман помер 5 серпня, а 7 серпня, в день його похорону, судом розглядалась кримінальна справа, порушена проти правозахисника, за фактом вчинення публічної наруги над державними символами України та розповсюдження продукції порнографічного характеру. Під час суду державним обвинувачем було оголошено постанову про зміну обвинувачення підсудному, якою виключено епізод про публічну наругу над державними символами України та два епізоди за фактом розповсюдження зображень порнографічного характеру.

Також у дебатах під час засідання суду, прокурор орієнтувала суд на закриття кримінальної справи стосовно Гройсмана за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України - у зв'язку зі смертю останнього.

Під час судового засідання захист Гройсмана наполіг на подальшому розгляді справи до винесення виправдального вироку правозахиснику. «Вважаю, що у суду є всі підстави для того, щоб виправдати мого підзахисного і визнати невинним у злочинах, які йому інкримінували органи досудового слідства. Я очікую, що правосуддя все ж восторжествує, і наша держава дійде то такої назви як правова. Сподіваюся, що вирок буде виправдальний, як я попросила у своїй промові», - сказала Гурковська. Адвокат також зачитала виступ Гройсмана, який той готував для останнього свого виступу в суді, але не встиг цього зробити.

У ньому він відкидав усі висунуті проти нього звинувачення, але допускав, що суддя може як виправдати його, так і винести рішення про його засудження. «Якщо у рішенні суду буде звинувачувальний вирок, прошу дати мені максимальний строк покарання, щоб, перебуваючи у місцях позбавлення волі, міг якомога більше зробити правозахисної роботи серед ув’язнених та максимально розповсюдити мої знання щодо захисту прав людини», - зачитала слова Гройсмана його адвокат.

Довідка УНІАН. Дмитро Гройсман народився у Вінниці 15 травня 1972 року. У 1993 р. став одним із засновників вінницького гурту організації Міжнародна амністія. З 1994-го по 2000-й – координатор національної кампанії щодо скасування смертної кари в Україні. У 1998 році створив і очолив організацію із захисту прав людини - Вінницька правозахисна група.

Упродовж останніх трьох років його переслідували за звинуваченнями у поширенні порнографії. «Справжнім мотивом притягнення мене до кримінальної відповідальності було бажання наших так званих правоохоронних органів – міліції та СБУ - отримати безперешкодний доступ до матеріалів Вінницької правозахисної групи, які вони конфіскували і які стосувалися біженців та шукачів притулку», - заявляв Гройсман в інтерв’ю Радіо «Свобода» наприкінці липня.

У Представництві ЄС в Україні Гройсмана називали одним із найважливіших партнерів у сфері захисту прав людини, а неурядову організацію, засновану ним у Вінниці, також відзначали високим рівнем професіоналізму.