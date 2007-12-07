У Ющенка вважають, що ціну на газ для населення треба підвищувати

У Секретаріаті Президента України виступають за поступове підвищення ціни газу для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.

«Нам необхідно поступово підвищувати ціну на газ для населення», - сказав О.ШЛАПАК.

При цьому він зазначив, що до підвищення ціни для населення необхідно встановити чіткий графік такого підвищення, а також розробити систему компенсаторів для населення.

На думку О.ШЛАПАКА, подальше стримування цін на газ для населення може призвести до ситуації, аналогічної ситуації з тарифами на комунальні послуги, коли тарифи було збільшено відразу в декілька разів.

Нагадаємо, 4 грудня Україна й Росія підписали угоду про поставки газу в 2008 році за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.

У 2007 році Україна купує газ за ціною 130 дол. за тисячу кубометрів.