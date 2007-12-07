У Ющенка вважають, що ціну на газ для населення треба підвищувати
Позицію оприлюднив Шлапак
|Олександр ШЛАПАК
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу.
«Нам необхідно поступово підвищувати ціну на газ для населення», - сказав О.ШЛАПАК.
При цьому він зазначив, що до підвищення ціни для населення необхідно встановити чіткий графік такого підвищення, а також розробити систему компенсаторів для населення.
На думку О.ШЛАПАКА, подальше стримування цін на газ для населення може призвести до ситуації, аналогічної ситуації з тарифами на комунальні послуги, коли тарифи було збільшено відразу в декілька разів.
Нагадаємо, 4 грудня Україна й Росія підписали угоду про поставки газу в 2008 році за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів.
У 2007 році Україна купує газ за ціною 130 дол. за тисячу кубометрів.