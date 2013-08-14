Підсудний намагався перерізати вени окулярами

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаєва, конвоювання підсудного, який 12 серпня намагався перерізати собі вени дужкою окулярів, здійснював конвой Жовтневого РВ УМВС України у Миколаївській області.

"Відомості про вказані факти прокуратурою району внесено до ЄРДР з кваліфікаціями за ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) і ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) КК України. На даний момент триває досудове розслідування, виконуються необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування усіх обставин події", - відзначила старший прокурор прокуратури Корабельного району Миколаєва Аліна Рябоконь.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок підозрюваний у вбивстві спробував перерізати собі вени в будівлі Жовтневого районного суду у Миколаєві. Співробітники міліції перешкодили чоловіку довести свій намір до кінця.

Чоловіка було доставлено до медичного закладу, де йому було надано медичну допомогу. Згідно з висновком лікаря, за станом свого здоров'я підозрюваний може і надалі перебувати під вартою.