Міністерство праці розповіло, як стане всім добре після підвищення цін

Міністерство праці та соціальної політики України наголошує, що соціальний захист населення буде посилено у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це на Урядовому порталі повідомляє прес-служба Мінпраці.

„Соціальний захист населення буде посилено у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги”, - наголосив перший заступник міністра праці та соціальної політики України Павло РОЗЕНКО, зазначивши при цьому, що уряд постійно здійснює заходи щодо поліпшення рівня життя громадян та збільшення їхніх доходів, зокрема за рахунок підвищення мінімальних державних соціальних гарантій, зарплатні та пенсій.

Так, за інформацією Мінпраці, номінальні доходи населення за січень-березень 2006 року зросли на 33,8%, у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за минулий рік - на 35,1%).

Реальний наявний доход, визначений з урахуванням цінового фактору, за січень-березень 2006 року підвищився на 24,2%, за 2005 рік, порівняно з попереднім роком, - на 18,9%.

Також Мінпраці відзначає, що середньомісячна заробітна плата за січень-березень поточного року зросла на 35,7%, а за той же період минулого року - на 36,7%, тоді як реальна зарплатня, відповідно, - на 23,6% і на 20,3%.

Середній розмір призначених пенсій станом на 1 квітня 2006 року становив 422,17 грн., що на 3,8% більше, порівняно з початком року, та на 33,5% - з січнем минулого року.

Середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за січень-березень цього року становив 278,05 грн., що на 37,3% більше, ніж у відповідному періоді 2005 року.

П.РОЗЕНКО також повідомив про основні заходи уряду задля соціального захисту населення в умовах збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги.

За його словами, буде збережено соціальні гарантії для осіб, які мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. За даними Мінпраці, нині право на такі пільги мають понад 7,5 млн. осіб: ветерани війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветерани військової служби та органів внутрішніх справ, „діти війни” тощо.

Також збережуться соціальні гарантії для малозабезпечених громадян через механізм житлових субсидій. При збільшенні з 1 травня 2006 року на 25% цін і тарифів на природний газ і електроенергію для населення та з 1 липня - на 80% цін на природний газ в умовах поступового зростання доходів та підвищення тарифів на інші житлово-комунальні послуги очікується ріст середньомісячної кількості отримувачів субсидій з 521,18 до 769,2 тис. сімей. Мінпраці прогнозує що, отримувачами субсидії в Україні у грудні цього року будуть 1884 тис. сімей (у грудні 2005 року - 1019 тис. сімей). За інформацією П.РОЗЕНКА, додатково в програму житлових субсидій залучатиметься, в середньому, щомісячно 195,56 тисяч сімей, а в опалювальний період очікується максимальний приріст на 828,71 тис. сімей.

Мінпраці також говорить про зростання мінімальних соціальних гарантій, зарплати та пенсій. Так, розмір мінімальної заробітної плати з липня цього року підвищиться з 350 до 375 грн., а до кінця року - до 400 грн.

Розмір мінімальної пенсії з квітня 2006 р. збільшено з 350 грн. до 359 грн., у жовтні він збільшиться до 366 грн.

З липня 2006 року утричі зростуть надбавки до пенсій учасникам бойових дій та сім`ям загиблих (з 29,87 грн. до 89,75 грн.), а це близько 860 тис. осіб тощо, відзначає Міністерство праці.

Також Мінпраці нагадує, що буде проведено індексацію грошових доходів громадян відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”. Чинним законодавством передбачено, що індексація проводиться у разі, якщо індекс споживчих цін перевищить встановлений поріг індексації 101%. Індексації підлягають грошові доходи, отримані в гривнях на території України та які не мають разового характеру - заробітна плата, пенсії, допомоги, грошове забезпечення, стипендії. Сума індексації нараховується на частину грошового доходу в межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення, та відшкодовує частково або повністю подорожчання споживчих товарів та послуг.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня п. Р. набула чинності постанова Національної комісії регулювання електроенергетики від 30 березня про підвищення на 25% цін на газ і тарифів на електроенергію для населення.

8 червня НКРЕ прийняла рішення підвищити з 1 липня ціну на природний газ, який використовується для потреб населення, ще на 85%.