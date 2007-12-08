Уряд має підвищити ціни на український газ

Кабінет міністрів України має підвищити ціни як на природний газ, що видобувається в Україні, так і на газ, що споживається підприємствами комунальної теплоенергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили експерти в рамках круглого столу на тему "Ціна на газ в Україні в 2008 році - елемент політичного тиску або економічна необхідність?".

На думку народного депутата від Блоку Юлії Тимошенко Сергія СОБОЛЄВА, якщо держава і надалі штучно стримуватиме ціни на газ, це призведе до вкрай негативних наслідків відносно НАК "Нафтогаз України". "Якщо ми і далі стримуватимемо ціну на газ..., зайдемо в ситуацію, коли буде оголошено дефолт відносно "Нафтогаза України", – сказав депутат.

Схожої позиції дотримується і доктор економічних наук, номер 84 у виборчому списку НУ-НС, Володимир ЛАНОВИЙ. "Нам необхідно підвищити ціну на газ внутрішнього видобутку", – сказав він.

Водночас експерт зазначив необхідність завчасного узгодження ціни на імпортний природний газ. За його словами, підвищення ціни на газ примусить промислові і комунальні підприємства проводити більш ефективну політику енергозбереження. "Підвищення ціни буде болючим, але й корисним для української економіки. Нам необхідно робити кардинальні кроки щодо переходу на відновлювані джерела енергії та енергозбереження", - вважає В.ЛАНОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня Україна і Росія підписали контракти на поставку природного газу в 2008 році. Контракти на поставку газу до України в 2007 році були підписані між "RosUkrEnergo A.G" (Швейцарія) і ЗАТ "УкрГаз-Енерго".

4 грудня ц.р. Росія і Україна узгодили ціну газу на 2008 рік на рівні 179,5 дол. за тис. куб. м. на кордоні з Україною. Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.