Експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) припускають, що пташиний грип вже може передаватися від людини до людини. Про це повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на заяву представника ВООЗ Джона РЕЙНФОРДА.

Учені прийшли до такого висновку після того, як в китайській провінції Цзянсу на сході країни пташиним грипом заразилися двоє членів однієї сім`ї. Спочатку захворів 24-річний чоловік, який помер 2 грудня. Услід за ним захворів його батько, передає РІА Новости.

Д.РЕЙНФОРД висунув три версії: обидва чоловіки могли заразитися від однієї тварини; вірус передався від одного чоловіка до іншого; вони заразилися від різних тварин.

Представник ВООЗ додав, що випадки, коли вірус пташиного грипу передавався від людини до людини, украй рідкісні. Всього зареєстровано три таких випадки: в Індонезії, Камбоджі і В`єтнамі. Зазвичай грип передається між птахами, а людина ризикує захворіти, з`ївши заражене м`ясо. Проте учені побоюються мутації вірусу і появи штаму, який передаватиметься від людини до людини.

Вперше пташиний грип у людини був виявлений в 2003 році і був викликаний вірусом H5N1, що охопив до теперішнього часу 60 країн, зокрема В`єтнам, Китай, Індонезію, Камбоджу, Таїланд.

З початку 2003 року, за даними ВООЗ, пташиним грипом у світі захворіли 328 чоловік, з них 200 померли. Найбільше число летальних випадків зафіксоване в Індонезії - 91 людина.