Більше третини українців віддають перевагу літакам (опитування)

На замовлення журналу «Профіль» було проведене соцопитування з метою з`ясувати – скільки громадян України воліють користуватися літаками, а також чи зазнають вони при цьому відчуття страху.

Результати опитування показали, що користуються цим видом транспорту близько 38% наших співгромадян. При цьому близько 23% респондентів регулярно відчувають страх і дискомфорт перед тим, як зайти в літак, і безпосередньо під час польоту. Найбільшу популярність авіатранспорт здобув у мешканців Львова і Донецька. Більше за інших страх перед польотом мають одесити і львів`яни.

На думку прес-секретаря Державіаадміністрації, кандидата психологічних наук Наталії Алюшиної, «аерофобія – штука цілком природна, оскільки людський організм не створений для польотів». «Світові дослідження доводять, що кожен четвертий пасажир відчуває тривогу перед польотом. Іноді страх стає таким сильним, що людина взагалі вимушена відмовитися від поїздки. Одні бояться технічних несправностей, інші – природних катаклізмів. Хтось боїться, що у момент перельоту можуть початися проблеми із здоров`ям, і йому не зможуть вчасно надати допомогу», – зазначила Наталія Алюшина.

Є кілька рекомендацій, що дозволяють аерофобам подолати страх. «Потрібно правильно вибрати місце в салоні, – радить пані Алюшина. – Якщо людина боїться висоти – не варто сідати поряд з ілюмінатором. Якщо страх викликаний турбулентністю – не можна розташовуватися в хвості літака. Людям, які страждають на клаустрофобію, рекомендовано сидіти біля аварійних виходів».

Опитування провів консорціум «Менеджмент консалтинг груп» у містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Одеса, Львів, Сімферополь. Всього опитано 1200 респондентів старше 18 років.