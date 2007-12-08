Саміт з питань енергобезпеки відбудеться в Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про підготовку та проведення Саміту з питань енергетичної безпеки”.

Згідно з документом, текст якого приведено на офіційному сайті глави держави, Саміт з питань енергетичної безпеки відбудеться в Києві 22 – 23 травня 2008 року “з метою активізації міжнародного співробітництва України з питань формування сучасної системи енергетичної безпеки у євроазіатському просторі”, як це було домовлено під час Краківського енергетичного саміту і Вільнюської конференції з питань енергетичної безпеки.

Зокрема, Президент доручив Кабінету Міністрів України утворити у місячний строк організаційний комітет з підготовки та проведення Саміту з питань енергетичної безпеки та затвердити його персональний склад. Також КМУ має підготувати та затвердити у двомісячний строк план заходів з підготовки та проведення Саміту з питань енергетичної безпеки, передбачивши включення до порядку денного Саміту питань щодо реалізації чинних та розроблення нових міжнародних проектів у галузі енергетики, для чого забезпечити: підготовку та затвердження в установленому порядку до 30 березня 2008 року техніко-економічного обґрунтування проекту нафтопроводу «Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ» з урахуванням Рамкового бізнес-плану проекту «Одеса – Броди – Плоцьк», розробленого за участю Європейської Комісії; підготовку та затвердження в установленому порядку до 30 квітня 2008 року техніко-економічного обґрунтування проекту створення в Україні нафтопереробного комплексу з глибокої переробки каспійської нафти; підготовку та узгодження до 10 травня 2008 року з представниками заінтересованих держав проекту Концепції спільного Балто – Чорноморсько – Каспійського енерготранзитного простору.

Згідно з указом, уряд повинен передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» кошти, необхідні для фінансування заходів з підготовки та проведення Саміту з питань енергетичної безпеки.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України В.ЮЩЕНКО доручив забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення Саміту з питань енергетичної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 10-11 жовтня у Вільнюсі пройшов Енергетичний саміт. 10 жовтня на саміті Президенти України, Польщі, Литви, Грузії і Азербайджану домовились інтенсифікувати відносини в енергетичній сфері і провести наступний Енергетичний саміт у Києві у 2008 році.

У травні 2007 року на Енергетичному саміті у Кракові Президенти України, Польщі, Грузії, Литви та Азербайджану і спецпредставник Президента Казахстану підписали спільне комюніке, у якому зазначається домовленість про створення Міждержавної робочої групи і спільної компанії, що розвиватиме спільні енергетичні проекти, в тому числі й нафтопровід «Одеса-Броди».

10 жовтня 2007 р. після завершення енергетичного саміту у Вільнюсі у присутності Президента України було підписано угоду про приєднання до міжнародного трубопровідного підприємства «Сарматіа» з добудови нафтопроводу «Одеса-Гданськ» національної нафтогазової компанії Азербайджану, нафтогазової корпорації Грузії та нафтогазової компанії Литви.

11 жовтня, виступаючи на пленарному засіданні Вільнюської конференції з енергетичної безпеки, Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що на наступному енергетичному саміті у Києві Україна запропонує розглянути і ухвалити техніко-економічне обгрунтування проекту “Одеса-Броди-Гданськ”.