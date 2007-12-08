Депутата Блоку Черновецького вдарили ножем
12:23, 08 грудня 2007Суспільство
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Яковчук знаходиться в реанімації
Сьогодні вночі у Києві на вулиці Тарасівській двоє невідомих поранили ножем депутата Київради від Блоку Черновецького Михайла ЯКОВЧУКА.
Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК, інцидент стався близько 01.20.
За його словами, М.ЯКОВЧУК припарковував власний автомобіль. У цей момент у нього стався конфлікт з двома невідомими, які вдарили його ножем у живіт.
Потерпілого було госпіталізовано до міської лікарні №18 та прооперовано. Зараз М.ЯКОВЧУК перебуває у реанімації.
Міліцією порушено кримінальну справу за ст.121 (нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.
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