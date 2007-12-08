Депутата Блоку Черновецького вдарили ножем

Сьогодні вночі у Києві на вулиці Тарасівській двоє невідомих поранили ножем депутата Київради від Блоку Черновецького Михайла ЯКОВЧУКА.

Як повідомив УНІАН начальник Центру громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві Володимир ПОЛІЩУК, інцидент стався близько 01.20.

За його словами, М.ЯКОВЧУК припарковував власний автомобіль. У цей момент у нього стався конфлікт з двома невідомими, які вдарили його ножем у живіт.

Потерпілого було госпіталізовано до міської лікарні №18 та прооперовано. Зараз М.ЯКОВЧУК перебуває у реанімації.

Міліцією порушено кримінальну справу за ст.121 (нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.