Чим ближча АЕС, тим частіша лейкемія

Міністр довкілля, охорони природи і безпеки ядерних реакторів Німеччини Зігмар Габріель повідомив, що його відомство ретельно перевірить результати наукового дослідження, згідно з яким поблизу атомних електростанцій зафіксована підвищена захворюваність на лейкемією серед дітей, передає Deutsche Welle. Тільки після такої перевірки міністерство ухвалюватиме рішення про подальші кроки, заявив міністр.

Згідно з дослідженням, проведеним за завданням федерального відомства радіаційної безпеки, захворювання на лейкемією серед дітей у віці до п`яти років зустрічається тим частіше, чим ближче вони живуть до однієї з 16 діючих в Німеччині АЕС.