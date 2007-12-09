Кінах: нам у жодному разі не можна діяти методами 2005-го року

В ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профіль» в.о. міністра економіки Анатолій Кінах розповів про своє ставлення до проблеми вільних економічних зон в Україні. «Нам у жодному разі не можна діяти методами 2005-го року, коли в односторонньому порядку були грубо порушені конституційні права інвесторів, скасовані стимули, передбачені законами України, – сказав Кінах. – Це призвело до серйозної недовіри інвесторів до нашої країни, яку ми сьогодні долаємо, і до прямих втрат».

Кінах також розповів про законодавчу роботу над питаннями ВЕЗ: «Нині готується ряд законодавчих ініціатив з удосконаленню діяльності ВЕЗ. Йдеться про пріоритети, напрями, пов`язані з інноваційною діяльністю, виробництвом наукомісткої продукції. Щоб підприємства в зоні та за її межами, випускаючи аналогічну продукцію, працювали в умовах рівної конкуренції. Щоб ці території не перетворювалися на чорні дірки – де все зникає, а держава і бюджет нічого не одержують. Треба робити висновки з попереднього досвіду, у тому числі й негативного. Але працювати за принципом «не зашкодь».