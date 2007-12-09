Поблизу Жулян авіакатастрофа, є жертви

Поблизу київського аеродрому "Жуляни" впав літак.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС у Київській області, авіакатастрофа сталася між містом Вишневе і територією аеропорту “Жуляни”.

Внаслідок катастрофи, за попередніми даними, загинуло 5 осіб: 2 пілота і 3 пасажири. Скільки загалом було людей на борту, наразі встановлюється

Машина, - ймовірно, Beach Craft, - виконувала чартерний рейс з Чехії. На місці події працюють рятувальники і керівництво Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Літак зник з радарів близько 18.00. Він упав за 300 метрів від Окружної дороги на полі радгоспу "Совки" і спалахнув.