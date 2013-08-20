Прокуратура встановила, хто з міліціонерів "проспав" втечу Мельника

Співробітники прокуратури встановили коло осіб з числа співробітників міліції, які не вжили адекватних дій для запобігання втечі колишнього ректора Національного університету податкової служби Петра Мельника.

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Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах, зауваживши, що в ході розслідування встановлено, що сигнал тривоги з браслету Мельника надходив на пульт моніторингового центру щонайменше тричі.

У свою чергу у прес-службі Київської обласної прокуратури повідомили, що слідство триває і наразі проводяться необхідні слідчі заходи, про результати яких пообіцяли поінформувати.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.

12 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу стосовно Мельника з домашнього арешту на затримання.

14 серпня його було оголошено у міжнародний розшук.