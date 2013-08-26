Білорус на Volvo протаранив автобус з 14-ма пасажирами: загинула дитина (фото)

12:22, 26 серпня 2013
Суспільство
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У Полтавській області на трасі "Дніпропетровськ-Бориспіль" автомобіль «Volvo» скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес бенс», який рухався у попутному напрямку.

/ Фото: ДАІ

В автокатастрофі, що сталася в Полтавській області, і в якій загинула шестирічна дитина, травмовано одинадцятеро людей, серед них – двоє дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Раніше прес-служба ДСНС повідомляла про сімох травмованих у цій автоаварії.

За даними ДДАІ, дорожньо-транспортна пригода з тяжкими наслідками сталася на 200 км автодороги «Бориспіль–Дніпропетровськ–Запоріжжя».

Обидві машини з`їхали в кювет і перекинулись / Фото: ДАІ

За попередніми даними, водій автомобіля «Volvo ХС-90» (громадянин Білорусі), не вибрав безпечну швидкість, не дотримався дистанції в русі та скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Mercedes–Benz-410D», що рухався попереду в попутному напрямку. Після чого обидва транспортні засоби з’їхали в кювет та перевернулись. На момент зіткнення в салоні мікроавтобусу перебувало 14 пасажирів.

Внаслідок автопригоди один пасажир мікроавтобусу «Mercedes» - дитина шестирічного віку - від отриманих травм загинув на місці пригоди, а ще одинадцятеро пасажирів отримали різні тілесні ушкодження. Серед травмованих двоє дітей восьми та чотирнадцяти річного віку.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини пригоди.

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