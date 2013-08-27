2 вересня в усіх школах проведуть телевізійний Шевченківський урок

10:25, 27 серпня 2013
Суспільство
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Янукович підписав розпорядження про проведення 2 вересня Всеукраїнського телевізійного Шевченківського уроку.

Логотип Шевченко

Президент України Віктор Янукович підписав розпорядження щодо належної підготовки та проведення Всеукраїнського телевізійного Шевченківського уроку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, розпорядження підписано на підтримку відповідної ініціативи Міністерства освіти і науки України та Благодійного фонду «Велика родина».

Захід організовується з метою сприяння вивченню молодим поколінням творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка та з нагоди відзначення у 2014 році 200-річного ювілею від дня його народження.

Урок відбудеться 2 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і транслюватиметься в ефірі Першого національного каналу.

Шевченківський урок проводиться для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів України.

Під час заняття використовуватимуться архівні документи, відеосюжети, ілюстративні матеріали про життя і творчість Кобзаря.

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